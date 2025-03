Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den 1. FSV Nienburg heimste der BSV Halle-Ammendorf II am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Halle/MTU. Im Spiel zwischen Halle-Ammendorf und Nienburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Halle-Ammendorf.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Ronny Schütze am Ende der ersten Halbzeit, als Tobias Hausdorf für Nienburg traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Mario Bohmeyer den Ball ins Netz (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 16

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Justin Thurm den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Halle-Ammendorf sicherte (49.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – 1. FSV Nienburg

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Beyer (90. Vock), Schieritz, Walter, Lindenhahn (57. Schmidt), Kanditt, Thurm (78. Jahnel), Keitel, Bohmeyer, Kominek, Cramer (88. Müller)

1. FSV Nienburg: Held – Zenker, Günther (69. Lietz), Dauch, Schmidt, Knop, Hensel (75. Knöfler), Hausdorf, Finze, Schmilorz, Kümmel (82. Focke)

Tore: 0:1 Tobias Hausdorf (36.), 1:1 Mario Bohmeyer (44.), 2:1 Justin Thurm (49.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Tobias Kuhnert, Martin Hübner; Zuschauer: 55