Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem SSV 90 Landsberg ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SSV 90 Landsberg und FC Eintracht Köthen. 75 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportforum.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Die Landsberger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Dammering, Stryjakowski, Scheller (67. Schlesier), Darmochwal, Rappe, Diallo (61. Madalschek), Wichmann, Hampel (82. Thiel), Kleeblatt, Berbig

FC Eintracht Köthen: Friese – Müller, Kallenbach (70. Sawaneh), Finze, Winter, Paquo, Marschall (75. Krause), Passou Bitalounani, Abou (70. Al-Ghashm), Becker, Dannenberg (70. Fritsch)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75