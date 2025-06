Der SV Einheit Bernburg hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den Zörbiger FC mit 1:3 (1:1).

Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcel Lehmann. Der Trainer von Bernburg musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Zörbig beobachten.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Lenny Louis Janders das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Niclas Dolg den Ball ins Netz (12.).

SV Einheit Bernburg und Zörbiger FC – 1:1 in Minute 12

Unentschieden. Zörbigs Oliver Kleewein konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Mario Schwarz kam rein für Alexander Weber und Torben Kathe für Dennis Schaaf. Auf der Gastseite sprangen Philipp Lorenz für Oliver Kleewein und Maik Geßner für Colin Seliger ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg kassierte dreimal Gelb.

Am Ende der Partie sollte es dem Zörbiger FC noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Tom Gansen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Zörbiger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – Zörbiger FC

SV Einheit Bernburg: Kreß – Fischer, Steckhan (55. Neumann), Kuhn, Krüger, Schaaf (80. Kathe), Krug, Dolg, Weber (65. Schwarz), Schule, Walter (55. Walcer)

Zörbiger FC: Bellstedt – Seliger (69. Geßner), Lindemann (46. Moreno Silva), Deidok, Hempel, Matthias, Teichert, Kleewein (62. Lorenz), Schindler, Janders (74. Gansen), Oertel

Tore: 0:1 Lenny Louis Janders (6.), 1:1 Niclas Dolg (12.), 1:2 Oliver Kleewein (59.), 1:3 Tom Gansen (90.+2); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Nico Niedzwiedz, Jürgen Müller; Zuschauer: 50