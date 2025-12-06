Klar unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II in der Auseinandersetzung gegen die SG Reußen am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Die 27 Beobachter auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II ein ernüchterndes 1:5 (0:2) einstecken musste.

Nach nur 20 Minuten schoss Alexander Benze das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 38 wurde ein weiteres Tor durch Kevin Schicha erzielt.

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück – Minute 38

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Reußen kassierte noch einmal Gelb.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur vier Spielminuten darauf konnte Benze (Reußen) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:1 verließen die Landsberger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn, Wittmann (56. Richter), M. Klein, Kleinert, Klaus, Balbach, Grimm (75. Werdan), Troitzsch

SG Reußen: Harre – Broda, Gewinner, Czaplicki (68. John), Benze, Schulz, Besser (86. Flegel), Herrmann, Flaschina, Schicha, Grobstich (80. Krieger)

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27