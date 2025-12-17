Der MSV Eisleben errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II.

Eisleben/MTU. Am Freitag haben sich der MSV Eisleben und die Turbine Halle II ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Hannes Müller (MSV Eisleben) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Phil Nultsch erzielt.

1:1 im Duell zwischen MSV Eisleben und Turbine Halle II – Minute 43

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannik Twardy/Eisleben (51.), gefolgt von Tom Christian Seidemann (MSV Eisleben) in Minute 54. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Niclas Noah Kochmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (62.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Turbine Halle II

MSV Eisleben: Isensee – Müller (58. Zeugner), Twardy, Behncke (56. Rische), Beese (76. Eichler), Blankenburg, Eckstein, Aßmann (86. Roos), Bobeliuk (90. Schotte), Seidemann, Damm

Turbine Halle II: Umlauft – Titonis (83. Büchner), Everding (78. Krziwanie), Kahle, Wehse, Nultsch, Kochmann (70. Dannemann), Braunschweig, Kuske, Anders (78. Bertram), Müller

Tore: 1:0 Hannes Müller (26.), 1:1 Phil Nultsch (43.), 2:1 Jannik Twardy (51.), 3:1 Tom Christian Seidemann (54.), 3:2 Niclas Noah Kochmann (62.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Stefan Cordes; Zuschauer: 109