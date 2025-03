Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den 1. FSV Nienburg.

Halle/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der BSV Halle-Ammendorf II nach einem deutlichen Rückstand den 1. FSV Nienburg mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Ronny Schütze, als Tobias Hausdorf für Nienburg traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Nienburger konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Mario Bohmeyer der Torschütze (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 16

BSV Halle-Ammendorf II Kopf an Kopf mit 1. FSV Nienburg – 1:1 in Minute 44

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Justin Thurm den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Halle-Ammendorf sicherte (49.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – 1. FSV Nienburg

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Cramer (88. Müller), Lindenhahn (57. Schmidt), Kominek, Schieritz, Thurm (78. Jahnel), Kanditt, Keitel, Beyer (90. Vock), Walter, Bohmeyer

1. FSV Nienburg: Held – Hausdorf, Zenker, Knop, Kümmel (82. Focke), Günther (69. Lietz), Hensel (75. Knöfler), Dauch, Schmilorz, Finze, Schmidt

Tore: 0:1 Tobias Hausdorf (36.), 1:1 Mario Bohmeyer (44.), 2:1 Justin Thurm (49.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Tobias Kuhnert, Martin Hübner; Zuschauer: 55