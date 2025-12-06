Für die Turbine Halle II endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Pleite steckt Turbine Halle II gegen 1. SV Sennewitz ein: 0:1

Halle/MTU. Auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben 41 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der Turbine Halle II und dem 1. SV Sennewitz verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Richart Alfred Herrmann die Gäste in Führung (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – 1. SV Sennewitz

Turbine Halle II: Umlauft – Anders, Brülls (77. Hayatou), Wehse (57. Dannemann), Müller, Braunschweig, Titonis, Zahn (83. Makosch), Kochmann, Kuske, Everding

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Bukenya, Horn, Von Cieminski, Seidewitz (81. Boettcher), Herrmann (63. Lorenz), Berner (63. Mähnert), Bartschek (63. Schmidt), Gerlach, Görlitz, Angermann

Tore: 0:1 Richart Alfred Herrmann (51.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Frank Sanetra; Zuschauer: 41