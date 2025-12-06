Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber Zörbiger FC gegen den SV Romonta 90 Stedten ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Duell zwischen Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten endet mit Remis 1:1

Zörbig/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Philipp Böttger (SV Romonta 90 Stedten) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Zörbiger FC Kopf an Kopf mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 74

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Tom Gansen, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Zörbiger zu erreichen (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Schindler, Oertel, Lindemann, Brenner, Seliger (46. Kleewein), Schmidt, Deidok (19. Moreno Silva), Hempel, Teichert, Gansen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Kaschperk, Berger (82. Berger), Lindau, Jüttner, Merker, Grünhage, Thomas (46. Höher), Bielig, Schreiber

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45