Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem BSV Halle-Ammendorf II am Samstag nicht, als er sich vor 62 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den MSV Eisleben verabschieden musste.

Halle/MTU. Das Match zwischen Halle-Ammendorf und Eisleben ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Es waren bereits 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Sebastian Eichler für Eisleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

BSV Halle-Ammendorf II liegt 0:2 im Rückstand – 67. Minute

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Jannik Twardy, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu festigen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der MSV Eisleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der BSV Halle-Ammendorf II rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – MSV Eisleben

BSV Halle-Ammendorf II: Thurm – Keitel, Kirchbach, Klein (76. Ihezuru), Geißler, Piven (60. Ivanov), Piontek, Schmidt (54. Gonzalez Sospedra), Kanditt, Beyer (60. Walter), Vock (60. Eckl)

MSV Eisleben: Agapi – Beese (60. Rische), Damm (85. Bloßfeld), Eichler (77. Zeugner), Twardy, Seidemann, Samalius, Blankenburg, Bobeliuk, Eckstein, Olkhovskyi (60. Teske)

Tore: 0:1 Sebastian Eichler (35.), 0:2 Jannik Twardy (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Michael Frühauf, Thomas Doczekala; Zuschauer: 62