Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem BSV Halle-Ammendorf II am Freitag nicht, als er sich vor 134 Zuschauern mit 1:3 (1:3) gegen die SG Reußen geschlagen geben musste.

Chris Enrico Besser traf für die SG Reußen in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Landsberger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Stefan Kirchbach der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (23.).

Unentschieden. Reußens Alexander Benze konnte seinem Team in Minute 26 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur fünf Minuten darauf konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen (31.). Mit 1:3 verließen die Landsberger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Keitel, Hanke, Große, Kirchbach (67. Neubert), Schmidt, Thurm, Bohmeyer (22. Brock), Kominek, Lindenhahn, Beyer

SG Reußen: Harre – Schicha, Czaplicki, Drewlo, Herrmann, Broda, Benze, Gewinner, Flaschina, Köhler, Besser

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (20.), 1:1 Stefan Kirchbach (23.), 1:2 Alexander Benze (26.), 1:3 Nick Broda (31.); Schiedsrichter: Lutz Marschhausen (Weißenfels); Assistenten: Lennox Jäger, Felix Bartel; Zuschauer: 134