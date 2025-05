Dem BSV Halle-Ammendorf II glückte es am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Stadion der Waggonbauer eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Hallenser gewannen souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Kontrahenten aus Dölau.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Stefan Kirchbach für Halle-Ammendorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Anton Kleinert (15.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel BSV Halle-Ammendorf II gegen SV Blau-Weiß Dölau II – Minute 15

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Halle-Ammendorfs Maurice Hertel konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 22

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Florian Kanditt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (81.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Hanke (68. Müller), Aldim (88. Wenzel), Hertel (85. Kettmann), Kanditt, Kirchbach, Geißler, Thurm, Keitel, Beyer, Schieritz

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dinter, Witter, Kleinert, Balbach, Ojo, Kleinert, Grimm, Troitzsch, Wirsing, Öder

Tore: 1:0 Stefan Kirchbach (9.), 1:1 Anton Kleinert (15.), 2:1 Maurice Hertel (72.), 3:1 Florian Kanditt (81.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Franz Deutschbein; Zuschauer: 40