Einen 3:2 (1:2)-Heimsieg gegen die LSG Lieskau fuhr der BSV Halle-Ammendorf II am 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Nach haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und die LSG Lieskau am Samstag 3:2 (1:2) getrennt. Halle-Ammendorf – Lieskau: Nachdem der BSV Halle-Ammendorf II an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (1:2).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Florian Herrmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Die Salzataler legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Christian Ilgner der Torschütze (8.).

BSV Halle-Ammendorf II liegt 0:2 zurück – 8. Minute

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (21.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 41 Minuten legte das Team von Marcus Niemeier nach und netzte ein weiteres Mal ein (62). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 24

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Stefan Kominek, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Hallenser Team den Sieg zu verschaffen (77.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – LSG Lieskau

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Vock, Thurm, Lindenhahn, Kirchbach, M. R. Beyer (49. Ommih), R. Beyer, Keitel, Kanditt, Kominek, Hertel (90. Kettmann)

LSG Lieskau: Griese – Sieb, Weihrauch (79. Brauer), Strissel (61. Funke), Schaarschmidt, Ilgner, Herrmann, Lindenhahn (54. Ryll), Fleischhauer, Franke, Wagner (68. Kube)

Tore: 0:1 Florian Herrmann (3.), 0:2 Christian Ilgner (8.), 1:2 Justin Thurm (21.), 2:2 Maurice Hertel (62.), 3:2 Stefan Kominek (77.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Levin Mirko Suski, Holger Bornschein; Zuschauer: 60