Für den Gastgeber Zörbiger FC endete das Duell mit dem FC Hettstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (2:0)-Punkteteilung.

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Hettstedt eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Oliver Kleewein (Zörbiger FC) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Tom Gansen erzielt.

Zörbiger FC führt nach 41 Minuten 2:0

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Tom Wienholz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hettstedter zu erreichen (90.+3). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Lindemann (46. Hempel), Oertel, Kleewein (46. Ruschke), Brenner, Gansen, Matthias, Janders, Seliger, Deidok, Schmidt

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, Wienholz, Lettau, Stein (46. Krey), Mühlenberg, Prokhorenko (70. Uhlig), Svitiukha, Krey, Döring, Kemnitz (75. Lettau)

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85