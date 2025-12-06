Der SV Eintra. Lüttchendorf unter Leitung von Coach Christian Bölke feierte einen überlegenen Erfolg über den FC Eintracht Köthen mit einem 7:2 (6:1) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 7:2 (6:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Kevin Friese (5.) erzielt wurde.

1:1. Die Mansfelder revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Alhassana Diawara den Ball über die Torlinie bugsierte (87.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Köther aber nicht mehr wettmachen. Der SV Eintra. Lüttchendorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kolle, Fiebiger, Schlegel, Schulze, Siebald, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Gerlach, Siebenhühner, Horlbog, Stoye (71. Obeid)

FC Eintracht Köthen: Münzner – Kallenbach, Abou (63. Passou Bitalounani), Dzwonik, Arolu, Winter (64. Guemache), Becker, Finze, Sawaneh (69. Al-Ghashm), Friese (79. Dannenberg), Diawara

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38