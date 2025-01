Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen André Herrmann und sein Team Zörbiger FC gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Zörbig/MTU. Die Zörbiger haben am Freitag dem Gegner aus Plötzkau souveräne fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Nach nur 13 Minuten schoss Mario Bohmeyer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 44 wurde ein weiteres Tor durch Tom Matthias erzielt.

Zörbiger FC führt nach 44 Minuten 2:0

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Torsten Schmidt konnte in Minute 54 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Plötzkau 1921. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Plötzkauer zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Jan Lindemann traf für Zörbig in Minute 75. Spielstand 4:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Colin Seliger (Zörbig) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 5:1 verließen die Zörbiger den Platz als Sieger. Die Zörbiger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Plötzkau 1921

Zörbiger FC: Bellstedt – Matthias (80. Kleewein), Bohmeyer (67. Schönburg), Teichert, Nentwig, Seliger, Schmidt, Lindemann (75. Schindler), Oertel (85. Gansen), Hempel (62. Geßner), Kaminsky

SV Plötzkau 1921: Wedding – Horner, Böber, Drici, Gruschetzki, Trägner, Von Lachner (86. Kondratiuk), Hesse, Gebbert, Christmann, Kluge (62. Fechtner)

Tore: 1:0 Mario Bohmeyer (13.), 2:0 Tom Matthias (44.), 3:0 Torsten Schmidt (54.), 3:1 Pascal Fechtner (67.), 4:1 Jan Lindemann (75.), 5:1 Colin Seliger (85.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Justin Geese; Zuschauer: 431