5:1 – SSV 90 Landsberg in der Begegnung mit SV Höhnstedt deutlich souverän

Gleich fünfmal hat der SSV 90 Landsberg am Samstag gegen die Gegner aus Höhnstedt eingenetzt. 5:1 (3:1) für die Landsberger.

Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Landsberger legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Stryjakowski der Torschütze (20.).

Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 40 gelang es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Tom Neumann traf für Landsberg in Minute 43 und Robert Berbig in Minute 78. Spielstand 4:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 23

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Neumann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (80.). Damit war der Triumph der Landsberger entschieden. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Höhnstedt

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Berbig, Madalschek, Scheller (65. Schlesier), Kleeblatt, Reuschel (74. Knaut), C. Darmochwal, Voß, Stryjakowski (78. C. Darmochwal), Neumann, Dammering (65. Stephan)

SV Höhnstedt: Mergner – Häsler, Schaar, Scheffler, Folter, Ruhmann (69. Ruckhardt), Schüler, Müller, Schulz, Büchner, Matz

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (16.), 2:0 Maik Stryjakowski (20.), 2:1 Paul Schaar (40.), 3:1 Tom Neumann (43.), 4:1 Robert Berbig (78.), 5:1 Tom Neumann (80.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Julius Weiser, Tim Langer; Zuschauer: 68