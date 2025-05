5:1 (3:1) in Landsberg: Ganze fünf Bälle hat das Team von Sebastian Kuleßa, der SSV 90 Landsberg, am Samstag im Tor der Besucher aus Höhnstedt untergebracht.

Nach 16 Minuten schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Stryjakowski den Ball ins Netz (20.).

20. Minute: SSV 90 Landsberg in Führung dank Doppelpack von Maik Stryjakowski – 2:0

Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 40 gelang es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Tom Neumann traf für Landsberg in Minute 43 und Robert Berbig in Minute 78. Spielstand 4:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 23

Schon zwei Spielminuten später konnte Neumann (Landsberg) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 5:1 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Höhnstedt

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller (65. Schlesier), Reuschel (74. Knaut), Neumann, C. Darmochwal, Madalschek, Berbig, Kleeblatt, Dammering (65. Stephan), Stryjakowski (78. C. Darmochwal), Voß

SV Höhnstedt: Mergner – Schüler, Büchner, Müller, Schaar, Ruhmann (69. Ruckhardt), Häsler, Scheffler, Matz, Schulz, Folter

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (16.), 2:0 Maik Stryjakowski (20.), 2:1 Paul Schaar (40.), 3:1 Tom Neumann (43.), 4:1 Robert Berbig (78.), 5:1 Tom Neumann (80.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Julius Weiser, Tim Langer; Zuschauer: 68