Der MSV Eisleben unter Leitung von Trainer Mike Wiele feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Eintracht Köthen mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Die 85 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen die Gäste aus Köthen mit 5:0 (3:0) deutlich.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Twardy den Ball ins Netz (10.).

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen kassierte zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Paul Schotte ersetzte Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner kam rein für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der MSV Eisleben kassierte zweimal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannik Rische den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Beese, Bloßfeld, Twardy (75. Eichler), Blankenburg (64. Roos), Shtyrbu, Dimespyra (57. Schotte), Teske, Bobeliuk (70. Rische), Müller (64. Zeugner), Eckstein

FC Eintracht Köthen: Friese – Passou Bitalounani, Räber Cruz, Ishchenko, Dzwonik, Finze, Sawaneh (66. Marschall), Abou (79. Richter), Becker (59. Fritsch), Paquo, Kallenbach

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85