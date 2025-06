Am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SV Plötzkau 1921 vor 132 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. SV Sennewitz freuen.

Die 132 Besucher des Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Plötzkauer schlugen die Gäste aus Sennewitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Christian Bilkenroth vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Pascal Fechtner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (37.). Die Plötzkauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Hendrik Kluge der Torschütze (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Sebastian Horner, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – 1. SV Sennewitz

SV Plötzkau 1921: Wedding – Drici, Hoppe, Sack (70. Goldbach), Reiners, Bartel, Kluge, Hesse (82. Zimmermann), Horner, Fechtner, Gruschetzki (56. Von Lachner)

1. SV Sennewitz: Görke – Friedrich, Von Cieminski, Seidewitz, Bukenya, Schmidt, Kasten, Lorenz, Klinge, Görlitz (69. Mitzner), Berner (46. Angermann)

Tore: 1:0 Pascal Fechtner (37.), 2:0 Hendrik Kluge (76.), 3:0 Sebastian Horner (84.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Richter, Christian Habel; Zuschauer: 132