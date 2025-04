Am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der 1. SV Sennewitz vor 63 Zuschauern über einen soliden 5:2 (2:1)-Sieg gegen die SG Reußen freuen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Sebastian Thiele, als Niklas Kasten für Sennewitz traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Petersberger konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Chris Enrico Besser der Torschütze (38.).

Tor Nummer drei schoss Oliver Dieske für Sennewitz (41.). Die Partie blieb spannend. Christian Friedrich traf für Sennewitz (49). Oliver Dieske traf für Sennewitz (63). Nick Broda netzte für Reußen ein (70.). Spielstand 4:2 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 19

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Philipp Mitzner wurde für Christian Friedrich eingesetzt und Lucas Berner für Lucas Seidewitz. Auf der Gastseite verließ Dennis Schulz für Marco Schäfer den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz kassierte zweimal Gelb. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In der 90. Minute gelang es Philipp Mitzner, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:2 zu festigen (90.). Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SG Reußen

1. SV Sennewitz: Zimmermann – Klinge, Angermann, Kasten, Boettcher, Friedrich (82. Mitzner), Aleithe, Görlitz, Seidewitz (85. Berner), Dieske, Dittrich (66. Harm)

SG Reußen: Harre – Benze, Broda, Schulz (84. Schäfer), Schicha, Czaplicki, Flaschina, Drewlo (70. Knorr), Sandner, Gewinner, Besser

Tore: 1:0 Niklas Kasten (36.), 1:1 Chris Enrico Besser (38.), 2:1 Oliver Dieske (41.), 3:1 Christian Friedrich (49.), 4:1 Oliver Dieske (63.), 4:2 Nick Broda (70.), 5:2 Philipp Mitzner (90.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 63