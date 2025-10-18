Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der 1. SV Sennewitz vor 28 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Minute 90+3: 1. SV Sennewitz mit 2:0 Vorsprung

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (90.+3). Die Petersberger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Schmidt (70. Herrmann), Görlitz, Bukenya, Von Cieminski, Dieske, Boettcher, Gerlach (90. Al Hasan), Angermann (85. Harm), Berner (46. Lorenz), Kasten

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Lindau, Berger, Grünhage, Prenz, Siedler, Merker, Bielig, Nachtwein (67. Thomas), Schrötter (75. Schreiber)

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28