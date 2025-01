Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber SSV 90 Landsberg gegen den BSV Halle-Ammendorf II ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Landsberg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SSV 90 Landsberg und BSV Halle-Ammendorf II ist gleichauf geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Lucas Schlesier (SSV 90 Landsberg) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Minute 67 SSV 90 Landsberg auf Augenhöhe mit BSV Halle-Ammendorf II – 1:1

22 Minuten nach der Pause konnte Eric Piontek (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Ammendorf erlangen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SSV 90 Landsberg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Weber, Schlesier (75. Wichmann), Fleischer (42. Darmochwal), Diallo, Knaut, Neumann, Rappe (62. Stryjakowski), Scheller, Hampel, Voß

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Beyer, Ivanov, Kanditt, Jahnel, Lindenhahn (90. Beyer), Kusat, Piontek, Schieritz, Kirchbach, Thurm

Tore: 1:0 Lucas Schlesier (47.), 1:1 Eric Piontek (67.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Karsten Bukvic, Pascal Bönecke; Zuschauer: 96