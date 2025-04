Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half dem TuS Kochstedt am Samstag nicht, als er sich vor 51 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den SV Allemannia 08 Jessen geschlagen geben musste.

Dessau-Roßlau/MTU. Das Spiel zwischen Kochstedt und Jessen ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die Partie neigte sich dem Ende zu und fast sah es so aus, als würden sie sich mit einem 0:0 trennen, als Lenny Ockler für Jessen traf und am Ende einer ebenfalls trefferlosen zweiten Halbzeit (84.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 23

TuS Kochstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – 94. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Kochstedt kassierte einmal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Niklas Krause, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu erweitern (90.+4).

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Allemannia 08 Jessen

TuS Kochstedt: Jeßwein – Böhme (81. Flaischlen), Zabel, Schlichting (55. Karbath), Zuchowski, Ziemba, Richter, Böhler (76. Rayermann), Streuber, Resetaritz, Hajowsky (84. Ihbe)

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Wedmann (65. Rehain), Schüler, Winter, Schramm, Ockler, Sachse (75. Heinrich), Michlick, Quinque (89. Wilhelms), Dietel (57. Krause), Olexy

Tore: 0:1 Lenny Ockler (84.), 0:2 Niklas Krause (90.+4); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Andreas Kräbel, Lucas Naumann; Zuschauer: 51