Dem TuS Kochstedt gelang es am 29. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Blau-Rot Pratau mit 4:1 (3:1) zu besiegen. 110 Zuschauer waren live dabei.

Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 110 Besuchern auf dem Sportplatz Zoberberg geboten. Die Dessauer waren den Gästen aus Pratau mit 4:1 (3:1) souverän überlegen.

Willi Veith Böhme traf für den TuS Kochstedt in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Dessauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Darvin Francis Hajowsky erzielt.

35. Minute: TuS Kochstedt liegt mit 2:0 vorne

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Böhme konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Rot Pratau. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 3:1 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Kochstedt kassierte einmal Gelb. Der SV Blau-Rot Pratau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marc-Lucas Tempel.

29 Minuten nach der Pause konnte Böhme (Kochstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (74.). Mit 4:1 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Der TuS Kochstedt hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Blau-Rot Pratau

TuS Kochstedt: Rosner – Hensen, Resetaritz, Böhme (75. Böhler), Ihbe, Streuber (87. Rüdiger), Zuchowski, Richter, Hajowsky (83. Streit), Hein (46. Landgraf), Buschmann (56. Ziemba)

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Bilke, Steiner (14. Krohn), Schmidt (68. Lehniger), Al Fadel Al Mahamid, Göhlert, Preuß, Schönebeck, Bullert, Hartkopf (37. Richter), Bundemann (79. Andreas)

Tore: 1:0 Willi Veith Böhme (16.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (35.), 3:0 Willi Veith Böhme (36.), 3:1 Kevin Krohn (41.), 4:1 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Carsten Kreft; Zuschauer: 110