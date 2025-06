Der TuS Kochstedt erzielte am 29. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 110 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Pratau.

Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 110 Besuchern auf dem Sportplatz Zoberberg geboten. Die Dessauer setzten sich souverän mit 4:1 (3:1) gegen die Gäste aus Pratau durch.

Willi Veith Böhme traf für den TuS Kochstedt in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Dessauer legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Darvin Francis Hajowsky der Torschütze.

TuS Kochstedt mit 2:0 vorne – 35. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Böhme konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Rot Pratau. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TuS Kochstedt steckte einmal Gelb ein. Der SV Blau-Rot Pratau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marc-Lucas Tempel.

29 Minuten nach der Pause konnte Böhme (Kochstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (74.). Mit 4:1 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Der TuS Kochstedt sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Blau-Rot Pratau

TuS Kochstedt: Rosner – Hajowsky (83. Streit), Hein (46. Landgraf), Richter, Resetaritz, Ihbe, Zuchowski, Böhme (75. Böhler), Buschmann (56. Ziemba), Hensen, Streuber (87. Rüdiger)

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Al Fadel Al Mahamid, Schönebeck, Schmidt (68. Lehniger), Hartkopf (37. Richter), Bullert, Bundemann (79. Andreas), Bilke, Göhlert, Steiner (14. Krohn), Preuß

Tore: 1:0 Willi Veith Böhme (16.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (35.), 3:0 Willi Veith Böhme (36.), 3:1 Kevin Krohn (41.), 4:1 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Carsten Kreft; Zuschauer: 110