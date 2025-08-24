Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half dem SV Friedersdorf am Sonntag nicht, als er sich vor 150 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II verabschieden musste.

Muldestausee/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Carsten Messner. Der Trainer von Friedersdorf musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Bitterfeld-Wolfen beobachten.

Christopher Pötzsch (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Bitterfeld-Wolfen noch einen drauf: In Minute 66 wurde ein weiteres Tor durch Stephan Eberhard erzielt.

66. Minute: SV Friedersdorf mit 0:2 im Rückstand

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Besnik Jefkay nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Schon zwei Minuten darauf konnte Pötzsch (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (72.). Mit 3:1 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger. Der SV Friedersdorf rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV Friedersdorf: Hahn – Seiring (61. Rohde), Janssen, Kowalski, Hartmann, Walter, Fischer (61. Rickelt), Vereshchaka (83. Trommer), Jefkay, Stolzenhain (46. Mieth), Krasnokutskyi (46. Kauna)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Eberhard (90. Tran Nguyen Gia), Nelles (76. Pabstmann), Csehil, Erler, Pötzsch, Mißner (86. Kirchhoff), Achilles (87. Rohde), Riediger, Jentzsch, Chebbah

Tore: 0:1 Christopher Pötzsch (10.), 0:2 Stephan Eberhard (66.), 1:2 Besnik Jefkay (70.), 1:3 Christopher Pötzsch (72.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Behzad Ahmed, Sebastian Rudolf; Zuschauer: 150