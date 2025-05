Muldestausee/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Friedersdorf und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 5:3 (1:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Anton Trommer für Friedersdorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Aber die Coswiger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 33 wurde das Gegentor durch Jan-Erik Bergt erzielt.

1:1 im Duell zwischen SV Friedersdorf und SV Blau-Rot Coswig – 33. Minute

Es stand Unentschieden. Der SV Blau-Rot Coswig konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Jan-Niklas Seifert schoss und traf in Minute 51. Es wollte den Coswigern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franz Seiring schoss und traf in der 66. Minute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Coswiger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Bergt traf in der 70. Spielminute ein weiteres Mal. Es wollte den Coswigern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franz Seiring traf in der 74. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Lukasz Kowalski (77.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf steckte einmal Gelb ein. Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marco Tille. Spielstand 4:3 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 26

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Seiring, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 zu erweitern (88.). Der SV Friedersdorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Seiring, Walter, Kökel, Schirnau (46. Schletter), Janssen, Trommer (64. Fischer), Mühlbauer, Kowalski, Rickelt (54. Thiel), Jefkay

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Warnecke, Löwe, Ristok (54. Ziem), Bergt, Kappel, Saage, Scheller, Seifert, Böhme, Barth

Tore: 1:0 Anton Trommer (2.), 1:1 Jan-Erik Bergt (33.), 1:2 Jan-Niklas Seifert (51.), 2:2 Franz Seiring (66.), 2:3 Jan-Erik Bergt (70.), 3:3 Franz Seiring (74.), 4:3 Lukasz Kowalski (77.), 5:3 Franz Seiring (88.); Schiedsrichter: Maximilian Hebestreit (Zeitz); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 43