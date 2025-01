Muldestausee/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 220 Besuchern des Sport- u.Freizeitzentrums geboten. Die Muldestauseer waren den Gästen aus Seegrehna mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Muldestauseer (5., 6.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Carsten Messner, als Hannes Janssen für Friedersdorf traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Seegrehna steckte noch einmal Gelb ein (45.). Die Muldestauseer legten nach. Diesmal war Franz Seiring der Torschütze (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

SV Friedersdorf liegt in Minute 50 2:0 vorn

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Leandro Gräbe-Schmelzer kam rein für Besnik Jefkay und Antonio Castillo Pena für Jonas Schirnau. Auf der Gastseite sprangen Julian Niklas Gäbelt für Moritz Schütz und Til Schenke für Emil Kurt Stark ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 76. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Friedersdorf steckte noch einmal Gelb ein.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Marcus Plomitzer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (87.). Die Muldestauseer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Seegrehna

SV Friedersdorf: Hahn – Mühlbauer, Kowalski, Seiring, Schirnau (68. Castillo Pena), Jefkay (62. Gräbe-Schmelzer), Janssen (75. Plomitzer), Mieth, Fischer (46. Rohde), Vereshchaka (86. Rickelt), Walter

SV Seegrehna: Brandenburg – Schüler, Stark (62. Schenke), Trenkel (62. Kruse), Thauer, Jäckel, Hesse (46. Herold), Schenke, Weber, Schütz (57. Gäbelt), Griedel

Tore: 1:0 Hannes Janssen (45.), 2:0 Franz Seiring (50.), 3:0 Marcus Plomitzer (87.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Paul Theodor Weniger, Armin Auerbach; Zuschauer: 220