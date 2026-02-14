Dem SV Eintracht Elster gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den TuS Kochstedt mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 60 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Kochstedt durch.

Philipp Schneider traf für den SV Eintracht Elster in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Elster noch einen drauf setzen: In der ersten Minute wurde ein weiteres Tor durch Maurice Witzel erzielt.

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Elster – 46. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es lief nicht gut für den TuS Kochstedt. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Schneider den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (70.). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – Schneider (81. Donath), M. Witzel, Engelhardt, T. Richter, Dietze, L. Witzel (75. Schüler), Lavrov, Schuschke, Kase, Schutzsch

TuS Kochstedt: Jeßwein – Streuber, Böhme, Ziemba (63. Täubrecht), Zabel, Krüger, Rüdiger (56. Karbath), Hensen, Richter, Landgraf, Ihbe

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60