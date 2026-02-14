Der SV Eintracht Elster errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 60 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den TuS Kochstedt.

Zahna-Elster/MTU. Die 60 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner besiegten das Team aus Kochstedt mit 4:1 (2:0) souverän.

Philipp Schneider traf für den SV Eintracht Elster in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Elster noch einmal treffen: In der ersten Minute wurde ein weiteres Tor durch Maurice Witzel erzielt.

SV Eintracht Elster mit 2:0 vorne – Minute 45+1

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es lief nicht gut für den TuS Kochstedt. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Schneider den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (70.). Damit war der Erfolg der Zahna-Elsteraner gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – Engelhardt, Schuschke, T. Richter, Kase, Lavrov, Schutzsch, Schneider (81. Donath), Dietze, L. Witzel (75. Schüler), M. Witzel

TuS Kochstedt: Jeßwein – Rüdiger (56. Karbath), Zabel, Landgraf, Ihbe, Krüger, Streuber, Hensen, Böhme, Richter, Ziemba (63. Täubrecht)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60