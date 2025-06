Ergebnis 30. Spieltag

Klare 1:6-Schlappe für FC Zukunft Magdeburg im Heimspiel gegen SV Eintracht Gommern

Deutlich unterlegen zeigte sich der FC Zukunft Magdeburg in der Partie gegen den SV Eintracht Gommern am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:3).