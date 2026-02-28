Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV Blau-Rot Coswig ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Die 47 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger schlugen die Gäste aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Laurence Fynn Hoffmann traf für den SV Blau-Rot Coswig in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf kassierte einmal Gelb (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. Die Coswiger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Brian-Lucas Körnicke der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Blau-Rot Coswig führt nach 86 Minuten 2:0

Am Ende des Duells sollte es dem SV Friedersdorf doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Patrick Thiel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Friedersdorf erlangte (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Bergt, Plotz, Schaaf (81. Meyers), Guroll (46. Schölzel), Löwe, Warnecke, Ristok (89. Weber), Scheller, Körnicke (89. Fischer), Hoffmann (81. Ziem)

SV Friedersdorf: Hahn – Krasnokutskyi, Janssen, Hartmann (89. Müller), Walter, Mieth, Stolzenhain (51. Stucke), Vereshchaka, Kökel, Thiel, Rickelt

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47