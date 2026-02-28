weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 17. Spieltag: SV Allemannia 08 Jessen gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen SV GOLPA

Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Allemannia 08 Jessen vor 107 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV GOLPA freuen.

Aktualisiert: 01.03.2026, 09:51

Jessen/MTU. Die 107 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen die Gäste aus GOLPA mit 2:0 (1:0) souverän.

Anton Kilian (SV Allemannia 08 Jessen) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Jessen
  • Wettbewerb: Landesklasse 4
  • Spieltag: 17

SV Allemannia 08 Jessen führt mit 2:0 – 91. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV Allemannia 08 Jessen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Kevin Heinze (Jessen) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 2:0 verließen die Jessener den Platz als Sieger. In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – M. Michlick (88. Philipp), Heinrich, Winter, Kilian (78. Peinl), Heinze, Weidmann, Olexy, Wedmann (70. Ockler), J. Michlick, Böhme (70. Alalawi)
SV GOLPA: Birken – Thiecke, Neumann, Schönerstedt (81. Hannusch), Reiche, Schmidt, Krause, Neuwirth (43. Marquardt), Vetter, Micklisch, Schmidt
Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107