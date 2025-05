Der SV 1922 Pouch-Rösa erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 212 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:1)-Sieg gegen den SV Friedersdorf.

Muldestausee/MTU. Der SV 1922 Pouch-Rösa und der SV Friedersdorf haben sich am Mittwoch in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 4:2 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Anton Trommer für Friedersdorf traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Muldestauseer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 31 wurde das Gegentor durch Oleksii Hulovych erzielt.

SV 1922 Pouch-Rösa und SV Friedersdorf – 1:1 in Minute 31

Tor Nummer drei schoss Fernando Gentil Da Cunha für Pouch-Rösa (38.). Es blieb spannend. Steven Wittek (Pouch-Rösa) traf in Minute 45. Steven Wittek traf für Pouch-Rösa (56). Spielstand 4:1 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Benjamin Faber den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (70.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Muldestauseer aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Friedersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 75 und 90 zwei Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Friedersdorf

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann (12. Synovyd) – Gentil Da Cunha (61. Siverchuk), Paschos (86. Ersed), Kunyk, Hulovych (46. Hänisch), Gkouvas, Rocktäschel, Wittek (77. Müller), Sickert, Richter, Robalo

SV Friedersdorf: Hahn – Kökel (59. Thiel), Faber, Rohde (67. Quosdorf), Schirnau (46. Schletter), Trommer (53. Seiring), Gräbe-Schmelzer, Walter, Mühlbauer, Jefkay (67. Plomitzer), Mieth

Tore: 0:1 Anton Trommer (6.), 1:1 Oleksii Hulovych (31.), 2:1 Fernando Gentil Da Cunha (38.), 3:1 Steven Wittek (45.+3), 4:1 Steven Wittek (56.), 4:2 Benjamin Faber (70.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Arick Rose, Franz Deutschbein; Zuschauer: 212