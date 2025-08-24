Der SV Friedersdorf hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 1:3 (0:1).

Muldestausee/MTU. Das Spiel zwischen Friedersdorf und Bitterfeld-Wolfen ist mit einer deutlichen 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Christopher Pötzsch für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Stephan Eberhard den Ball ins Netz.

SV Friedersdorf liegt 0:2 im Rückstand – 66. Minute

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II auch mal einstecken. Torwart Mirko Dörfler konnte den Ball von Besnik Jefkay nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Nur zwei Spielminuten später konnte Pötzsch (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (72.). Mit 3:1 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. Der SV Friedersdorf rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV Friedersdorf: Hahn – Vereshchaka (83. Trommer), Fischer (61. Rickelt), Seiring (61. Rohde), Janssen, Kowalski, Stolzenhain (46. Mieth), Walter, Hartmann, Krasnokutskyi (46. Kauna), Jefkay

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Csehil, Erler, Jentzsch, Pötzsch, Mißner (86. Kirchhoff), Achilles (87. Rohde), Chebbah, Riediger, Eberhard (90. Tran Nguyen Gia), Nelles (76. Pabstmann)

Tore: 0:1 Christopher Pötzsch (10.), 0:2 Stephan Eberhard (66.), 1:2 Besnik Jefkay (70.), 1:3 Christopher Pötzsch (72.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Behzad Ahmed, Sebastian Rudolf; Zuschauer: 150