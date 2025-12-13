Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Heimverein Dessauer SV 97 I gegen den SV Allemannia 08 Jessen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Remis sind der Dessauer SV 97 I und der SV Allemannia 08 Jessen am Samstag auseinander gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kienfichten Pl.2.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Julian Bittner für Dessau traf und in Spielminute 18 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es Michel Nick Wedmann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Jessener zu erreichen (22.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Allemannia 08 Jessen

Dessauer SV 97 I: Deistler – Eckersberg, Apel, Malende, Walzer, Markert, Rupprecht, Bittner (69. Abaszada), Merkel, Zabel, Schlichting

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Michalke (79. Dietel), Weidmann, Heinze (89. Böhme), Michlick (69. Sachse), Quinque, Winter, Alalawi, Olexy, Wedmann (87. Peinl), Michlick

Tore: 1:0 Julian Bittner (18.), 1:1 Michel Nick Wedmann (22.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luis Meyer; Zuschauer: 65