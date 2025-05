Wittenberg/MTU. In Sportstätte Gebrüder Grabsch haben 320 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem SV Seegrehna und dem SV Blau-Rot Pratau verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Anas Al Fadel Al Mahamid die Gäste in Führung (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 25

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Blau-Rot Pratau

SV Seegrehna: Janihsek – Griedel, Gäbelt (73. Henska), Geißler (73. Schütz), Jäckel, Trenkel (83. Kruse), Thauer, T. Schenke, Krüger, Schüler, B. Schenke

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Baade, Steiner, Bullert (90. Hanke), Al Fadel Al Mahamid, Mainka, Gallin, Göhlert (89. Bilke), Schmidt (59. Höse), Gässler, Bundemann

Tore: 0:1 Anas Al Fadel Al Mahamid (74.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Thomas Thrun, Jens Becker; Zuschauer: 320