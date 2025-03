Coswig/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marco Tille. Der Trainer von Coswig musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Pouch-Rösa beobachten.

Spieler Nummer 18 (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Pouch-Rösa noch einen drauf: In Minute 57 wurde ein weiteres Tor durch Christos Paschos erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 19

57. Minute: SV Blau-Rot Coswig liegt 0:2 zurück

In Minute 73 fiel das letzte Tor der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Fabian Scheller, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Coswigern noch ein Tor zu verschaffen (73.). Die Gegner vom SV 1922 Pouch-Rösa beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Coswiger sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Kappel, Böhme (46. Hoffmann), J. Seifert, Warnecke, Weber (88. D. Ziem), M. Ziem, Schölzel (73. Plotz), Schaaf, Bergt, Scheller

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Gentil Da Cunha, Kunyk, Quilitzsch, Robalo, (83. Dietrich), Synovyd, Paschos, Gkouvas, Siverchuk (68. Krasnokutskyi)

Tore: 0:1 (33.), 0:2 Christos Paschos (57.), 1:2 Fabian Scheller (73.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Halle); Assistenten: Sebastian Hinsche, Naqibullah Ahmad Zai; Zuschauer: 50