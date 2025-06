Wittenberg/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem FC Victoria Wittenberg und SV Allemannia 08 Jessen. 26 Zuschauer verfolgten das Spiel im Arthur-Lambert-Stadion.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Jessen. Eine Minute vor Schluss brachte Konrad Schramm die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 30

Die Wittenberger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Allemannia 08 Jessen

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Dorn (72. Hinkelmann), M. Müller (87. Steiner), Witt, Tann, Thöner, Schütze, Lehmann, Arlt, M. Müller (80. Hüller), C. Müller (60. Jablonka)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Michalke, Wedmann, Ockler (70. Wilhelms), Askar (87. Thoß), Quinque, Olexy, Heinrich, Schüler, Michlick, Schramm (90. Askar)

Tore: 0:1 Konrad Schramm (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Lucas Naumann, Enrico Betke; Zuschauer: 26