Der SV Friedersdorf hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 1:3 (0:1).

Muldestausee/MTU. Vor 150 Zuschauern hat sich das Team von Carsten Messner mit 1:3 (0:1) gegen Bitterfeld-Wolfen eine Niederlage eingestehen müssen.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Christopher Pötzsch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Stephan Eberhard der Torschütze (66.).

66. Minute: SV Friedersdorf 0:2 im Hintertreffen

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Besnik Jefkay nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Bereits zwei Minuten darauf konnte Pötzsch (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (72.). Mit 3:1 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. Die Muldestauseer sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV Friedersdorf: Hahn – Janssen, Vereshchaka (83. Trommer), Hartmann, Jefkay, Krasnokutskyi (46. Kauna), Walter, Kowalski, Stolzenhain (46. Mieth), Seiring (61. Rohde), Fischer (61. Rickelt)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Nelles (76. Pabstmann), Eberhard (90. Tran Nguyen Gia), Mißner (86. Kirchhoff), Erler, Pötzsch, Csehil, Riediger, Achilles (87. Rohde), Jentzsch, Chebbah

Tore: 0:1 Christopher Pötzsch (10.), 0:2 Stephan Eberhard (66.), 1:2 Besnik Jefkay (70.), 1:3 Christopher Pötzsch (72.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Behzad Ahmed, Sebastian Rudolf; Zuschauer: 150