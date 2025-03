Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Seegrehna im Spiel gegen den SV Allemannia 08 Jessen letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:5).

Wittenberg/MTU. Vor 70 Zuschauern hat sich das Team von Marcus Furchner mit 0:5 (0:5) gegen Jessen eine Niederlage eingestehen müssen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Miguel Askar für Jessen traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Jessener legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Jannik-Noah Winter der Torschütze (14.).

SV Seegrehna sieht sich 0:2 im Rückstand – 14. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Julius Sahr im gegnerischen Tor. Wedmann Michel traf in Minute 34 und Askar in Minute 37. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 19

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SV Seegrehna kassierte einmal Gelb.

Nur fünf Minuten darauf konnte Askar (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (42.). Mit 0:5 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. In Spielminute 57 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Allemannia 08 Jessen

SV Seegrehna: Brandenburg (38. Furchner) – Schütz, Griedel (56. Fricke), T. Schenke, Kruse, Jäckel, E. K. Stark, Trenkel, Gäbelt, Thauer (75. P. Stark), B. Schenke

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Ockler, Schramm, Philipp (46. Quinque), Winter (65. Schüler), Böhme, Krause, Askar (70. Rehain), Olexy, Sachse, Michel (75. Askar)

Tore: 0:1 Miguel Askar (9.), 0:2 Jannik-Noah Winter (14.), 0:3 Wedmann Michel (34.), 0:4 Miguel Askar (37.), 0:5 Miguel Askar (42.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 70