Aken/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Aken eine Niederlage gegen den TuS Kochstedt schlucken. 1:6 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

In Minute 22 schoss Lucas Rzeznitzeck das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Stahl Aken musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Aber die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 44 wurde das Gegentor durch Felix Resetaritz erzielt.

1:1 für FC Stahl Aken und TuS Kochstedt – 44. Minute

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Kochstedts Marc-Lucas Buschmann konnte seinem Team in Minute 46 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aken. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 9 (67.), Spieler Nummer 20 (71.) und Spieler Nummer 16 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 25

Das Spiel endete bitter für die Akener. In Minute 79 lenkte Sabrou Hakou Abdul Awali den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – TuS Kochstedt

FC Stahl Aken: Krenzler – Korge, Saalmann (78. Kutscher), Saliou, Abdul Awali, Zakhel, Dreßler, Rehsack (85. Voigt), Knauth, Rzeznitzeck (72. Teichmann), Zhelezniak

TuS Kochstedt: Rosner – Streuber (75. Schlichting), Ihbe, Richter, Resetaritz, Landgraf (46. Böhme), Zuchowski, Ziemba (50. Hajowsky), Hensen (80. Rayermann), Böhler (46. Hein), Buschmann

Tore: 1:0 Lucas Rzeznitzeck (22.), 1:1 Felix Resetaritz (44.), 1:2 Marc-Lucas Buschmann (46.), 1:3 Davey-Jerome Richter (67.), 1:4 Marc-Lucas Buschmann (71.), 1:5 Willi Veith Böhme (75.), 1:6 Sabrou Hakou Abdul Awali (79.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Enrico Betke, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40