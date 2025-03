Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den SV Dessau 05 II fuhr der FC Victoria Wittenberg am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Im Spiel zwischen Wittenberg und Dessau am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Wittenberg.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Julian Bittner vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jason Schilling das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (36.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Victoria Wittenberg kassierte einmal Gelb (47.). Das Gegentor konnten die Wittenberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Christian Müller den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 20

Minute 53 FC Victoria Wittenberg gleichauf mit SV Dessau 05 II – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Michael Müller, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Wittenberger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (70.). In Spielminute 76 handelte sich der SV Dessau 05 II noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Dessau 05 II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Lehmann, M. Müller, Zentgraf, Witt, M. Müller (81. Jablonka), Arlt, C. Müller, Dorn (66. Hinkelmann), Huth, Körnig

SV Dessau 05 II: Heimberg – Gaedke, Pratsch, Kupka, Schmitkamp, Loppnow (56. Herro), Hobohm, Schilling, Sanneh, Mieth, Hammond (17. Dabo)

Tore: 0:1 Jason Schilling (36.), 1:1 Christian Müller (53.), 2:1 Michael Müller (70.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Mohammad Hammed, Benjamin Andrich; Zuschauer: 18