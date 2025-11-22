Der FC Stahl Aken hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen die SV Germania 08 Roßlau mit 1:4 (0:1).

Aken/MTU. Das Spiel zwischen Aken und Roßlau ist mit einer klaren 1:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach gerade einmal 17 Minuten schoss Jeremy-Niklas Berke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau kassierte zweimal Gelb (22.). Der FC Stahl Aken hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Arms. Die Dessauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Berke der Torschütze (49.).

FC Stahl Aken gerät 0:2 ins Hintertreffen – 49. Minute

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 59 und Stefan Krug in Minute 77. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Lucas Rzeznitzeck, den Ball ins Netz zu befördern und den Akenern noch ein Tor zu verschaffen (84.).

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Germania 08 Roßlau

FC Stahl Aken: Krenzler – Ufer, Wotschadlo (74. Mazurkevych), Hellmer, Mrachacz (72. Teichmann), Rzeznitzeck, Rehsack (62. Franz), Knauth (70. Kutscher), Belger, Dreßler, Müller

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Hagendorf, Seiffert (58. Möbius), Thauer, Richter, Klausnitzer (78. Hanke), Michaelis, Berke (70. Ruge), Franzel, Fleischer, Hanke (70. Krug)

Tore: 0:1 Jeremy-Niklas Berke (17.), 0:2 Jeremy-Niklas Berke (49.), 0:3 Paul Ulrich Hanke (59.), 0:4 Stefan Krug (77.), 1:4 Lucas Rzeznitzeck (84.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Mert Yilmaz, Benjamin Andrich; Zuschauer: 68