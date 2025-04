Muldestausee/MTU. Am Montag haben sich der SV 1922 Pouch-Rösa und der SV Seegrehna ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Julian Niklas Gäbelt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Wittenberger konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Christos Paschos der Torschütze (31.).

31. Minute SV 1922 Pouch-Rösa und SV Seegrehna im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Steven Wittek/Pouch-Rösa (49.), gefolgt von Moritz Schütz (SV Seegrehna) in Minute 50, Fernando Gentil Da Cunha (SV 1922 Pouch-Rösa) in Minute 55 und Christoph Thauer (SV Seegrehna) in Minute 88. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Nach wenigen Momenten gelang es Wittek, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Muldestauseer zu entscheiden (89.).

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Seegrehna

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Shaba (62. Richter), Paschos (59. Robalo), Synovyd, Kunyk, Rocktäschel (83. Krasnokutskyi), Hänisch (46. Hulovych), Wittek, Gkouvas, Gentil Da Cunha (73. Müller), Sickert

SV Seegrehna: Janihsek – Schütz, Schüler, Jäckel, Geißler (85. Eigendorf), Thauer, Ruprecht (73. Kruse), Schenke (62. Henska), Gäbelt, Griedel, Schenke

Tore: 0:1 Julian Niklas Gäbelt (27.), 1:1 Christos Paschos (31.), 2:1 Steven Wittek (49.), 2:2 Moritz Schütz (50.), 3:2 Fernando Gentil Da Cunha (55.), 3:3 Christoph Thauer (88.), 4:3 Steven Wittek (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 84