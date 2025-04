Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Blau-Rot Pratau fuhr der SV Friedersdorf am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Muldestausee/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Friedersdorf und SV Blau-Rot Pratau mit einem torarmen 1:0 (0:0). 48 Fußballfans waren im Sport- u.Freizeitzentrum live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Franz Seiring den Gastgeber in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 22

Der SV Friedersdorf hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Pratau

SV Friedersdorf: Hahn – Kökel (58. Rohde), Kowalski, Jefkay, Rickelt (70. Fischer), Plomitzer, Schirnau, Janssen, Walter (74. Seiring), Mühlbauer, Mieth

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Höse, Baade, Al Fadel Al Mahamid, Mainka, Bundemann, Göhlert, Bilke, Gässler, Schmidt (76. Küpper), Bullert

Tore: 1:0 Franz Seiring (90.+4); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Maximilian-Paul Bethge; Zuschauer: 48