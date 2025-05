Der Dessauer SV 97 I errang am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Friedersdorf.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Friedersdorf mit 2:1 (0:0) knapp.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Martin Eckersberg (Dessauer SV 97 I) netzte in der 6. Minute der zweiten Spielhälfte (51.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Dessauer SV 97 I musste einmal Gelb hinnehmen (57.). Die Dessauer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Karl Richard Richter der Torschütze (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 25

Minute 59: Dessauer SV 97 I baut Führung auf 2:0 aus

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Leandro Gräbe-Schmelzer, den Ball ins Netz zu befördern und den Muldestauseern noch ein Tor zu bescheren (68.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dessauer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Friedersdorf

Dessauer SV 97 I: Deistler – Von Klöden, Eckersberg, Zabel (87. Yousef), Kieseler, Schweininger, T. Berger, Brenner (46. Richter), Merkel, Dieckow (90. Abaszada), Markert

SV Friedersdorf: Hahn – Rohde, Trommer (58. Gräbe-Schmelzer), Jefkay, Kowalski, Schirnau (68. Vereshchaka), Kökel, Walter, Seiring, Rickelt, Mühlbauer

Tore: 1:0 Martin Eckersberg (51.), 2:0 Karl Richard Richter (59.), 2:1 Leandro Gräbe-Schmelzer (68.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Jamie Noah Wessel, Nico Fricke; Zuschauer: 20