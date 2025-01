Dessau-Roßlau/MTU. Der Dessauer SV 97 I und der SV GOLPA haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 5:2 (3:0). Schiedsrichter Martin Beutel (Halle) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem fünf Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Sebastian Von Klöden das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

0:0 Ausgleich im Spiel Dessauer SV 97 I gegen SV GOLPA –

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Lukas Kuhne den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (83.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Möhlauer aber nicht mehr wettmachen. Die Dessauer haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV GOLPA

Dessauer SV 97 I: Deistler – Eckersberg (70. Khalil), Kieseler, Merkel, Schweininger (84. Thiele), Markert (76. Yousef), Kamschütz, Richter, Zabel, Abaszada (60. Hoffmann), Von Klöden

SV GOLPA: – Reichmann, Scholtbach (70. Schönerstedt), Schmidt, Kuhne, Burmeister (84. Stantzsch), Schmidt, Neumann, Krause (89. Kästner), Micklisch, Schulze (78. Beutler)

; Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Torsten Hüttig, Heinz Malsch; Zuschauer: 40