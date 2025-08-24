Ein 3:3 (1:2)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Allemannia 08 Jessen und SV Germania 08 Roßlau am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Jessen/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Allemannia 08 Jessen und die SV Germania 08 Roßlau ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:2).

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Paul Ulrich Hanke für Roßlau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Felix Möbius (33.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Jannik-Noah Winter für Jessen (45.+2.). Die Partie blieb spannend. Paul Ulrich Hanke traf für Roßlau (47). Michel Nick Wedmann traf für Jessen (68). Spielstand 3:2 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau steckte einmal Gelb ein.

30 Minuten nach der Pause konnte Wedmann (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Jessen erlangen (75.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Allemannia 08 Jessen rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Germania 08 Roßlau

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Sachse (56. Ockler), J. Michlick, Heinze (62. Böhme), Peinl (56. Schüler), Quinque (83. Askar), Alalawi, Wedmann (80. Michalke), M. Michlick, Weidmann, Winter

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph (76. Kagelmacher) – Klausnitzer, Lorenz, Hanke (89. Deux), Hagendorf, Seiffert (85. Marzian), Berke, Franzel, Möbius (80. Reichardt), Fleischer (46. Ruge), Mieth

Tore: 0:1 Paul Ulrich Hanke (30.), 0:2 Felix Möbius (33.), 1:2 Jannik-Noah Winter (45.+2), 1:3 Paul Ulrich Hanke (47.), 2:3 Michel Nick Wedmann (68.), 3:3 Michel Nick Wedmann (75.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Thomas Doczekala, Franz Deutschbein; Zuschauer: 147