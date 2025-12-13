Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Dessauer SV 97 I und SV Allemannia 08 Jessen am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Dessauer SV 97 I und SV Allemannia 08 Jessen ist gleichauf geendet.

Julian Bittner (Dessauer SV 97 I) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

22. Minute Dessauer SV 97 I auf Augenhöhe mit SV Allemannia 08 Jessen – 1:1

Bereits vier Spielminuten später konnte Michel Nick Wedmann (Jessen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Jessen erzielen (22.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Allemannia 08 Jessen

Dessauer SV 97 I: Deistler – Merkel, Apel, Zabel, Eckersberg, Schlichting, Markert, Walzer, Bittner (69. Abaszada), Rupprecht, Malende

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Michalke (79. Dietel), Heinze (89. Böhme), Alalawi, Michlick, Michlick (69. Sachse), Quinque, Wedmann (87. Peinl), Winter, Weidmann, Olexy

Tore: 1:0 Julian Bittner (18.), 1:1 Michel Nick Wedmann (22.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luis Meyer; Zuschauer: 65